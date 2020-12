Coca-Cola abre vagas de emprego em todo o Brasil

A Coca-Cola está vagas de emprego disponíveis para profissionais de diversas áreas, em diferentes localidades de todo o Brasil. Os interessados podem acessar o perfil da empresa no LinkedIn para conferir os requisitos e se candidatar.

Para quem deseja trabalhar na gigante do mercado de bebidas as opções são muitas. Dentre as inúmeras oportunidades, no Rio de Janeiro há vagas para diretor de planejamento, consultor de talentos, gerente sênior, gerente de BI, gerente de projetos/Recursos Humanos, gerente de sustentabilidade, analista fiscal sênior, analista de business performance, assistente administrativo, gerente de operações tecnológicas, gerente de comunicação e muito mais.

Os requisitos para participação, assim como as exigências para o cargo e as responsabilidades variam de acordo com a vaga. No perfil da empresa, é possível encontrar detalhes de cada uma delas.

Além das vagas acima mencionadas, a empresa também conta com opções para moradores de outras regiões – e outros níveis de escolaridade. O programa de Jovem Aprendiz da companhia, por exemplo, também está recrutando em Passo Fundo (RS), Santa Maria da Vitória (BA), Jundiá (AL), São Paulo (SP) e, claro, na cidade carioca. Esta é uma oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho em uma multinacional estadunidense.

Como candidatar?

O processo de candidatura é bastante simples. Basta acessar o perfil da empresa no LinkedIn, selecionar a vaga e clicar no botão “Candidatar-se”. O sistema automaticamente redirecionará o candidato para o site da Coca-Cola.

