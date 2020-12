Coca-Cola segue com 1.800 vagas abertas de emprego; envie seu currículo

A Coca-Cola Femsa Brasil, engarrafadora da Coca-Cola, abriu uma excelente oportunidade de emprego no país. Acontece que, em meio à pandemia, empresa está disponibilizando nada menos que 1.800 novas vagas de emprego para diversas áreas de atuação.

As vagas disponibilizadas são temporárias e estão divididas em diversos estados do Brasil. A empresa informa que o período de contratação é de 180 dias, porém, conforme o cargo, o contrato de trabalho pode ser prorrogado por mais 90 dias.

A Coca-Cola Femsa oferece contratação com carteira assinada, salário compatível com a função e benefícios adicionais.

Cargos abertos

As vagas foram abertas para os seguintes cargos:

Ajudante Operacional

Auxiliar de Entrega

Conferente

Técnico em Manutenção

Promotor

Vendedor

Operador de Empilhadeira

Supervisor de Operações

Técnico de Laboratório

Operador de Máquina

Operador de Enchedora

Arrumador de Palete

Motorista

Veja a distribuição das vagas:

As vagas são destinadas para os estados de Minas Gerais (269 vagas), Paraná (258), Rio Grande do Sul (219), Santa Catarina (239), Grande São Paulo (328) e Interior de São Paulo (308) e região Oeste Paulista-Mato Grosso do Sul (170).

Requisitos

Os interessados devem ter ensino médio completo e, dependendo do cargo, curso de técnico e habilitação para exercer a função, além de experiência na função.

Inscrições

Entre esses, demais cargos estão disponíveis. Portanto, se você tem interesse em saber mais sobre as vagas e se inscrever, não perca tempo. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento.

