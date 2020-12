CoD Black Ops Cold War revela a sua primeira temporada

A partir de hoje (16 de dezembro) começa a Primeira Temporada de COD: Black Ops Cold War e Warzone no PC e consoles, e a produtora Activision já confirmou que trata-se de uma gigantesca atualização repleta de novidades, com três armas grátis, sistema de Passe de Batalha, oito mapas gratuitos e três novos operadores!

O novo Operador StitchFonte: Call of Duty

O patch já foi liberado e inclui os operadores jogáveis Stitch (Pacto de Varsóvia), que pode ser liberado no novo Passe de Batalha, Bulldozer (OTAN), habilitado em um pacote da loja, e Zeyna (OTAN), também presente em um pacote de loja liberado mais adiante durante a temporada.

Bulldozer chega ao jogo na Temporada 1Fonte: Call of Duty

Para todos os agentes, será possível curtir as novas armas MAC 10 (submetralhadora) através do Escalão 15 do Passe de Batalha, Groza (Fuzil de assalto) no Escalão 31, além da Streetsweeper (escopeta), Marreta (corpo a corpo) e Wakizashi (corpo a corpo), sendo que essas três podem ser liberadas completando um Desafio relacionado ou comprando o pacote do Projeto na loja.

Zeyna completa o time de novos Operadores da temporadaFonte: Call of Duty

Por fim, também teremos novos modos multiplayer como o Tiroteio 2v2, Caça a Objetos 6v6 e Armas Combinadas Zona de Conflito 12v12 já na semana de lançamento, e o modo Voadora 6v6 ao longo da Temporada.

Confirmando os rumores, a Rebirth Island chegou a WarzoneFonte: Call of Duty

No que diz respeito aos mapas, Warzone recebe já na semana de lançamento o nível Rebirth Island, confirmando os rumores de que teríamos o retorno de um mapa prisão à série. Já em Cold War, chegam os mapas The Pines 6v6, Raid 6v6, Nuketown ’84 Holiday 6v6, Game Show 2v2, ICBM 2v2, KGB 2v2 e U-Bahn 2v2, todos na semana de lançamento, além de Sanatorium, que sai ao longo da Temporada.

Na Rebirth Island temos o novo modo ResurgenceFonte: Call of Duty

Por fim, na Rebirth Island poderemos curtir o novo modo de jogo Resurgence. Ao invés da tradicional Gulag, que está fechada, você assiste aos seus companheiros de time e espera uma contagem regressiva para que eles voltem à briga! O que você achou dessas novidades? Comente a seguir!