CoD Black Ops Cold War: vaza conteúdo da 1ª temporada

Dataminers vazaram o conteúdo da primeira temporada de Call of Duty: Black Ops Cold War nesta terça-feira (01), sugerindo as novidades que serão adicionadas no game.

Segundo as informações, a temporada de estreia de Black Ops Cold War permitirá que os jogadores acessem quatro novos mapas, Raid, Rebirth Island, Launch e um ainda sem nome que se passa em um shopping rodeado por neve. Além disso, um Starter Pack será incluindo como DLC, trazendo uma nova skin para Adler, emblemas, cartão de visitas e COD Points.

A postagem sobre os vazamentos foi excluída do Twitter devido a problemas de direitos autorais e prováveis ameaças da Activision, então resta aguardar o lançamento da temporada, que ocorrerá em 10 de dezembro, para conferir todas as suas novidades.

Call of Duty: Black Ops Cold War está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.