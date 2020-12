Colagrossi revela que o Corinthians terá quatro shows no gramado da Arena

José Colagrossi Neto foi anunciado nesta sexta-feira como novo diretor de marketing e comunicação do Corinthians e já começou a fase de transição.

O especialista em gestão e consultoria esportiva expos seus planos para os próximos três anos e avisou que a Neo Química Arena já tem shows programados para acontecer no gramado, em 2021.

“Teremos quatro grandes shows no gramado pela primeira vez e continuaremos usando o estacionamento da frente para eventos de menor dimensão. Será uma cidade. E todas essas iniciativas trarão receita, engajamento, agregarão valor aos torcedores, sócios-torcedores e sócios-proprietários, mas também trará receita nova, dinheiro novo, que irá permitir o pagamento mais rapidamente da Arena, para que ela seja, em breve, 100% do clube e 100% dos nossos torcedores”.

Em entrevista à Rádio Globo, Colagrossi também falou como pretende fazer o Corinthians arrecadar, pelo menos, R$ 100 milhões a mais do que o clube recebe hoje pela relação com patrocinadores.

“Primeiro, promover a transformação digital do clube, colocando o torcedor no centro do ecossistema e no centro de todas as decisões do clube. Segundo, reformatar os contratos e os acordos de patrocínio, transformando em parcerias comercias que agreguem valor real tanto ao clube como aos seu parceiros. Nesse objetivo, por exemplo, nós temos uma meta de crescer em R$ 100 milhões, no terceiro ano, a receita de patrocínio, trazendo trazendo dinheiro novo, principalmente em patrocínio digitais”.

“Terceiro, aproximação e engajamento com o torcedor, independente de sua localização geográfica. Isso será feito de várias formas, mas principalmente através do instrumento do programa de sócio-torcedor, o Fiel Torcedor, que hoje é muito focado em descontos de ingresso e desconto de produtos de parceiros comercial. Esses vão continuar, mas o que nós iremos fazer é criar uma comunidade digital”.

José Colagrossi Neto destacou o fato de ter adquirido experiência com mais de 100 clubes de futebol, federações, confederações e ligas norte-amaricanas, com trabalhos desenvolvidos tanto nos Estados Unidos como também na América do Sul e na Europa, antes de assumir a missão no Corinthians.

“Eu sempre achei que, em algum momento de minha carreira, eu sairia de consultoria e pesquisa, e eu iria trabalhar diretamente em um clube de futebol, colocando em prática, executando e implementando tudo o que, nesses 11 anos, nós recomendamos aos clubes. Ou seja, deixar de ser um consultor e passar a ser um executor. Eu sempre achei que esse momento de minha carreira chegaria. Não tinha certeza de qual clube seria. Confesso que até achei que seria fora do Brasil, pois houveram alguma conversas nesse sentido. Mas quando o convite do Corinthians veio, recentemente, fez todo o sentido para mim, pois é um clube gigante no Brasil, é um clube gigante nas Américas. É um clube que tem uma torcida muito grande, apaixonada, engajada e que permite que muitas das minhas ideias, dos planos e projetos recomendados aos clubes, possam ser executados”.