Líder do Brasileirão e na semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo está embalado. Após um primeiro semestre complicado, o Tricolor conseguiu evoluir nas mãos do técnico Fernando Diniz. Gabriel Santos, responsável pela cobertura do São Paulo no LANCE!, detalha os diferenciais do time e diz até onde a equipe poderá chegar na temporada. Veja o comentário no vídeo acima.

Dupla Brenner e Luciano é um dos trunfos do time (Foto: Renato Gizzi)