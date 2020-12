COLUNA DE VÍDEO: Os desafios de Rogério Ceni pós-quedas traumáticas

Rogério Ceni teve um início com o pé esquerdo no Flamengo. Já são duas eliminações, na Copa do Brasil (diante do São Paulo, nas quartas) e na Libertadores (contra o Racing, nas oitavas), em 13 dias. E só uma vitória sob o comando da equipe rubro-negra. Lazlo Dalfovo, setorista do Flamengo no LANCE!, avalia o cenário atual e os principais desafios do treinador para dar a volta por cima e levar o clube ao título do Brasileiro, que seria um respiro após grandes expectativas quebradas. Assista ao comentário no vídeo acima!

Ceni só tem uma vitória em seis jogos (Foto: Alexandre Vidal / CRF)