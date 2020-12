COLUNA DE VÍDEO: São Paulo de Diniz desperta lembrança do Flamengo de Jorge Jesus

Flamengo e São Paulo entraram em campo no último sábado e apresentaram atuações bem diferentes. O Fla, atual campeão brasileiro, jogou mal (novamente) e não saiu de empate sem gols contra o Fortaleza, no Ceará. Já o São Paulo, líder do Brasileirão, mostrou bom futebol (mais uma vez) e bateu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, com organização digna do Flamengo de Jorge Jesus em 2019. Luiz Fernando Gomes, colunista do LANCE!, analisa no vídeo acima como Fla e São Paulo acabaram “trocando de cara”. Assista!



São Paulo se impôs e bateu o Flu no Rio (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)