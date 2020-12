COLUNA DE VÍDEO: ‘Vampeta pisa na bola ao minimizar o caso Gerson’

A declaração de Vampeta sobre a acusação de injúria racial sofrida por Gerson gerou diversas reações. Para o colunista do LANCE!, Luiz Fernando Gomes, o ex-jogador “pisou na bola” ao minimizar o episódio que aconteceu no último domingo no Maracanã. Abaixo, as declarações do pentacampeão mundial:

– Mas eu não vi para tanta coisa (sobre o Gerson). Eu jogo bola ali na Vila Maria, lá tem de tudo… Coreano, boliviano, chinês… “Ô coreano, toca a bola”, “ô boliviano, toca a bola”, “ô chinês, toca a bola”… E aí? Se todo mundo for para a televisão por essas causas – afirmou Vampeta durante a participação no programa “Mesa Redonda”, da TV Gazeta.

– O mundo parou naquele lance do Neymar e não deu nada. Agora teve um lance de novo com o Paris Saint-Germain contra um time turco, mas os dois já se entenderam. O futebol está muito mimimi… finalizou Vampeta.

– Confira, no vídeo acima, a análise de Luiz Fernando Gomes sobre as declarações do ex-jogador e sobre casos atuais de racismo no futebol.

