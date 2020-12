Com a 7 na Liberta, meia do Santos quer trilhar mesmo caminho de Sánchez: ‘Uma honra’

O meia Kevin Malthus, de 17 anos, teve uma segunda-feira inesquecível. O jogador foi inscrito pelo Santos na Libertadores. Ele tem atuado por três categorias diferentes no Alvinegro: sub-17, sub-20 e B.

O próximo duelo do Santos na competição continental será contra o Grêmio, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na arena gremista, pelo jogo de ida das quartas de final.

Ao LANCE!, Kevin revelou a surpresa, fez autoanálise de seu trabalho e contou mais detalhes da inscrição.

– Sim! Fiquei surpreso. Me ligaram pedindo meu passaporte semana passada. Nunca imaginava que seria inscrito para um campeonato do tamanho da Libertadores. Isso mostra que meu trabalho está sendo visto e me sinto muito honrado – contou Kevin.

Na Libertadores, o meia usará a camisa 7, que estava com o uruguaio Carlos Sánchez. O veterano de 35 anos, porém, se lesionou no início de outubro e voltará a jogar somente em 2021.

E Sánchez é um dos atletas que Kevin se espelha e sonha em trilhar os mesmos passos no profissional. É bom ressaltar que a armação do Santos é a principal carência do técnico Cuca, que já improvisou jogadores de ataque no setor, mas não encontrou solução.

– É uma grande honra. Reconheço o peso da camisa 7 na história do Santos e no futebol. Seria um sonho usá-la na Libertadores. O Sanchez vem sendo um nome de muito destaque com ela e a quem eu observo muito para aprender. Reconheço o quão ele é importante para o Santos. Tudo que faz e que fez antes se lesionar, como grandes jogos e lances, sempre se dedicando e principalmente, por sua liderança técnica dentro de campo – finalizou o jogador.