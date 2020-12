Com a camisa 10, presidente Bolsonaro faz gol em jogo beneficente na Vila Belmiro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vestiu a camisa 10 e fez um gol na Vila Belmiro na tarde desta segunda-feira, no evento “Natal Sem Fome”, organizado pelo ex-jogador Narciso para arrecadar alimentos e brinquedos para famílias carentes.

Bolsonaro deu o pontapé inicial e jogou os primeiros minutos como centroavante. De perna esquerda, marcou o gol e caiu com o rosto no chão antes de ser cumprimentado pelos jogadores e de comemorar com a tradicional “arminha”.

Jair Bolsonaro chegou ao gramado acompanhado de Orlando Rollo, presidente do Santos. Ambos não vestiam a máscara, instrumento fundamental para conter a pandemia do novo coronavírus no Brasil. A partida contou com ex-jogadores e personalidades da música e das redes sociais.