Com a volta da torcida, Liverpool atropela Wolverhampton e empata em pontos com líder Tottenham

Após nove meses, cerca de dois mil torcedores puderam finalmente ver uma partida do Liverpool em casa, cantaram a tradicional “You’ll Never Walk Alone” e ainda comemoraram a goleada sobre o Wolverhampton por 4 a 0. O jogo, válido pela 11ª da Premier League, foi realizado em Anfield Road, neste domingo (06/12).

Por causa da pandemia de coronavírus, o público estava proibido de frequentar os estádios na Inglaterra e não viu nas arquibancadas os Reds vencerem o Inglês depois de 30 anos de jejum.

Agora, o time comandado por Jurgen Klopp está na segunda posição, com 24 pontos, atrás do líder Tottenham apenas pelo saldo de gols (14 a 9 para os Spurs).

Os Wolves estão na décima posição, com 17.

Os donos da casa tiveram sete desfalques para o jogo: Alisson, Thiago Alcântara, Oxlade-Chamberlain, Joe Gomez, Van Dijk, Shaquiri e Milner, além de Arnold, que começou no banco de reservas.

Antes de a bola rolar, os jogadores das duas equipes ajoelharam no gramado como forma de protesto contra o racismo.

Liverpool 4 x 0 Wolverhampton

GOLS: Liverpool: Salah, Wijnaldum, Matip e Semedo (contra)

LIVERPOOL: Kelleher, Fabinho, Matip, Robertson, Williams (Arnold), Henderson (Keita), Wijnaldum, Jones, Firmino (Jota), Mané e Salah;

Técnico: Jürgen Klopp

WOLVERHAMPTON: Rui Patrício, Coady, Boly, Marçal, Semedo, Rúben Neves (Fábio Silva), Dendoncker, João Moutinho, Podence (Nouri), Pedro Neto (Vitinha) e Traoré;

Técnico: Nuno Espírito Santo

Jogadores comemoram gol do Liverpool Jon Super – Pool/Getty Images

– Os Reds têm 64 jogos seguidos sem derrotas em casa na Premier League

– Salah tem 9 gols no Inglês. Em Anfield, ele tem 52 gols na Premier League

– Liverpool tem 7 jogos de invencibilidade no Inglês: 3 empates e 4 vitórias

– Liverpool é o único time que marcou gols nas 11 rodadas da Premier League.

– Dos 26 gols de Wijnaldum no Inglês, 23 foram marcados em casa

– Salah fez gol e deu assistência no mesmo jogo pela 17ª vez no Inglês

Salah abre o placar

Aos 16, Podence recebeu um passe e mandou de cobertura com o pé direto, mas o goleiro irlandês Kelleher, substituto do brasileiro Alisson, conseguiu voltar, tirou a bola com a ponta dos dedos e a mandou para escanteio.

Os Reds abriram o placar aos 23 minutos. Após lançamento de Henderson, o zagueiro Coady, ex-jogador do Liverpool por quatro temporadas, tentou matar a bola no peito, mas Salah o desarmou e chutou para o gol com o pé esquerdo, sem chances para Rui Patrício. É o nono gol do atacante na Premier League.

Aos 43, o árbitro marcou um pênalti para o Wolverhampton após Coady cair dentro da área, mas anulou o lance após consultar o VAR. O juiz viu que Mané foi tentar tirar a bola com uma “puxeta”, mas recolheu a perna e não acertou o jogador adversário.

Atropelo no 2º tempo

No segundo tempo, os donos da casa continuaram melhores, mas quase sofreram o empate. Coady queria de todas as formas se redimir e, aos 12, estava com o “chute engatilhado” dentro da área, mas foi desarmado por Fabinho.

Em seguida, o Liverpool chegou ao segundo gol em um contra-ataque mortal. Após lançamento de Henderson pela esquerda, Wijnaldum dominou a bola e acertou um lindo chute no ângulo esquerdo de Rui Patrício.

Aos 22, Henderson cobrou escanteio curto pelo lado direito para Salah, que cruzou dentro da área para Matip completar de cabeça para o fundo da rede.

Diogo Jota, que foi vendido pelo Wolverhampton ao Liverpool no começo da temporada, entrou em campo na vaga de Firmino, aos 28.

O quarto gol em Anfield saiu depois de uma jogada em velocidade. Arnold cruzou pela direita para Mané, que errou o chute, mas Semedo (ex-Barcelona) completou para o próprio gol.

Classificação

– Liverpool, 2º lugar, 24 pontos

– Wolverhampton, 10º lugar, 17 pontos

Próximos jogos

Quarta-feira, 09/12, 14h55h*, Midtjylland x Liverpool – Champions League

Sábado, 12/12, 9h30*, Wolverhampton x Aston Villa – Premier League

*horário de Brasília