Com ano trágico, Retrospectiva 2020 da Globo tem pior ibope da história · .

Com a missão de relembrar os principais acontecimentos de um ano trágico, a Retrospectiva 2020 da Globo marcou seu pior ibope da história na noite de terça-feira (29). Com bastante destaque para a pandemia da Covid-19, o programa tradicional da emissora registrou 16,7 pontos de audiência na Grande São Paulo, ficando atrás da edição de 2019, quando já tinha registrado seu índice mais baixo (18,6).

Apresentado por Sandra Annemberg e Glória Maria, a Retrospectiva 2020 até ganhou o reforço de cinco episódios no Globoplay para dar conta de falar sobre os fatos ocorridos no Brasil e no mundo nos últimos 12 meses.

Entretanto, a edição que foi ao ar na TV acabou afugentando o público, que não quis relembrar o ano marcado pelo vírus Sars-Cov-2. Exibida na sequência da reprise da novela das nove A Força do Querer, que marcou 28,1 pontos, o jornalístico teve a pior audiência da história das retrospectivas da Globo.

O índice mais baixo havia sido registrado em 2019, quando o programa marcou 18,6 pontos. A audiência da Retrospectiva 2020 representa a terceira queda seguida do formato, já que em 2018 o programa tradicional da emissora alcançou 18,8 pontos.

Veja abaixo as audiências da terça-feira, 29 de dezembro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 14,6 Bom Dia São Paulo 7,4 Bom Dia Brasil 8,2 Mais Você 6,3 Encontro com Fátima Bernardes 6,3 SP1 10,5 Globo Esporte 9,9 Jornal Hoje 10,9 Sessão da Tarde: MIB – Homens de Preto 3 12,7 Laços de Família 18,5 Malhação 17,4 Flor do Caribe 19,3 SP2 22,5 Haja Coração 23,7 Jornal Nacional 27,0 A Força do Querer 28,1 Retrospectiva 16,7 Jornal da Globo 9,9 Vai que Cola 7,8 Corujão: A Vida Marinha com Steve Zissou 5,5 Hora 1 4,8 Média do dia (7h/0h): 5,9 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 1,9 Balanço Geral Manhã (rede) 1,4 Balanço Geral Manhã (local) 3,2 Fala Brasil 3,8 Hoje em Dia 4,9 JR 24H (Manhã) 5,2 Balanço Geral 8,0 Escrava Mãe 4,7 JR 24H (Tarde 1) 3,0 Cidade Alerta 6,1 JR 24H (Tarde 2) 5,5 Jornal da Record 7,7 Amor Sem Igual 8,4 Jesus 6,6 Cine Record Especial: Blade Runner 2049 4,3 JR 24H (Madrugada) 2,9 Inteligência e Fé 1,2 Igreja Universal do Reino de Deus 0,4

Média do dia (7h/0h): 4,7 Primeiro Impacto 3,3 Bom Dia & Cia 4,5 Triturando 3,3 Casos de Família 4,1 Triunfo do Amor 5,2 Quando me Apaixono 5,6 Cupom do Milhão 6,0 SBT Brasil 5,7 Roda a Roda 7,4 Cupom Premiado Baú 7,2 Chiquititas 6,5 Programa do Ratinho 6,3 Cine Espetacular – Stuart Little 2 5,7 The Noite 3,3 Operação Mesquita 2,4 Triturando (reapresentação) 2,0 SBT Brasil (reapresentação) 1,9 Primeiro Impacto 2,1

Fonte: Emissoras