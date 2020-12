Com arma na cabeça, Íris vive inferno e vê a morte de perto · .

Íris (Deborah Secco) viverá momentos de pavor em Laços de Família. Ela será feita de refém por um bandido, que estará fugindo da polícia e a usará para tentar se defender. A jovem será agarrada pelo criminoso e ficará sob a mira de uma arma. Ingrid (Lilia Cabral) tentará salvar a filha, mas também acabará nas mãos do criminoso.

Em cenas tensas que irão ao ar nos próximos capítulos da novela do Vale a Pena Ver de Novo, Ingrid irá a uma igreja com a filha e, depois, as duas pegarão um táxi rumo ao Leblon. O motorista parará num posto para abastecer, e Íris sairá do carro para ir à loja de conveniência.

Ela não perceberá que uma perseguição policial estará acontecendo no local, com oficiais correndo atrás de um bandido armado. Ao sair da loja, a garota dará de cara com o bandido, que correrá atrás dela e a segurará, já apontando a arma para sua cabeça.

A personagem de Lilia Cabral chegará perto para tentar livrar a filha da ameaça, mas o criminoso a segurará e a fará de refém também. Ele levará as duas para dentro da loja e prometerá atirar se policiais se aproximarem.

O bandido mandará uma funcionária escrever um bilhete para os oficiais. “Exijo um carro para fuga e vou levar um refém comigo. Se não for do jeitinho que eu tô mandando, eu vou acabar aqui, um por um. Eu vou matar todo mundo. Eu mato! E eu vou começar com a princesa”, afirmará ele, ameaçando a jovem vivida por Deborah Secco novamente.

O sequestro das duas, além de outros reféns na loja de conveniência, durará um capítulo inteiro da novela. Íris e Ingrid viverão momentos de terror nas mãos do marginal.

