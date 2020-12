Com ataque poderoso, Palmeiras pode bater marca histórica na Libertadores

O Palmeiras enfrenta, na próxima terça-feira (05), o River Plate, pela semifinal da Copa Libertadores da América. O embate entre as equipes marca, além da disputa pela vaga na final da competição, a luta pelo melhor ataque do torneio.

O Verdão anotou até o momento 29 gols e o River Plate, 31. Sendo assim, o maior campeão nacional precisa anotar dois tentos para igualar a marca atingida pela equipe argentina.

Além disso, o Alviverde pode superar uma marca histórica: em 2000, o time balançou as redes 32 vezes durante a campanha do vice-campeonato da Libertadores, sendo este o melhor desempenho ofensivo da história do clube na competição.

Com isso, os jogadores comandados por Abel Ferreira estão há três tentos de distância deste feito que dura 20 anos, dado que o time anotou 29 gols na atual edição.

O Palmeiras tem também uma média que impressiona, sendo esta a maior do clube na história do torneio, com 2,9 gols por partida. A segunda maior média alviverde foi em 1979, com 2,5. Em 2000, ano em que a equipe teve o seu melhor desempenho ofensivo, a média foi de aproximadamente 2,29.

Na atual temporada, o setor defensivo também é excelente. Sendo vazado apenas quatro vezes em toda a competição (média de 0,4) , o Verdão conta com a sua melhor defesa em toda a história da Libertadores. Se sofrer um gol, porém, igualará a marca de anos anteriores, como 2019 (média de 0,5), 1974 (média de 0,83) e 1961 (média de 0,83).

O Palmeiras entra em campo na próxima terça-feira (05), às 21h30 (horário de Brasília), contra o River Plate, pela primeira partida da semifinal da Libertadores. O jogo de volta será disputado no dia 12 de janeiro.