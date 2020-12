Com Cafu, Pelé e Ronaldo, melhor time da história é eleito em edição especial da Bola de Ouro

A revista France Football divulgou, nesta segunda-feira, os jogadores eleitos para o Bola de Ouro Dream Team, melhor time da história, por posição. Com nomes já esperados como os de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, a seleção contou com a presença de três brasileiros: Cafu, como lateral direito, Pelé, como meia ofensivo, e Ronaldo, como centroavante.

A equipe foi escalada numa formação 3-4-3. Ao lado de Cafu, o alemão Franz Beckenbauer e o italiano Paolo Maldini formam a defesa, juntos do goleiro russo Lev Yashin. Entre os meio-campistas defensivos, estão o espanhol Xavi e o alemão Matthaus. Um pouco mais avançados, estão Pelé e Diego Armando Maradona. Por fim, Cristiano Ronaldo, Messi e Ronaldo fecham o esquadrão.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL

Cerca de dois meses atrás, a tradicional revista francesa divulgou os candidatos para a premiação especial, com dez concorrentes por posições. As equipes com os segundos e terceiros mais votados também foram anunciadas.

A segunda equipe é repleta de brasileiros. Robertos Carlos e Carlos Alberto Torres são os laterais, auxiliados pelos italianos Gianluigi Buffon, como goleiro, e Franco Baresi, como zagueiro. No meio campo-estão o italiano Andrea Pirlo, o holandês Frank Rijkaard, o francês Zinedine Zidane e o argentino naturalizado espanhol Alfredo Di Stéfano. No ataque, Ronaldinho Gaúcho e Garrincha atuam pelos lados, enquanto Johan Cruyff aparece como referência.

No terceiro time, o meia Didi, campeão mundial em 1958 e 1962, é o único brasileiro. O restante da seleção é composta por: Manuel Neuer (ALE), Phllip Lahm (ALE), Sergio Ramos (ESP), Paul Breitner (ALE), Johan Neeskens (HOL), Michel Platini (FRA), Andrés Iniesta (ESP), George Best (IRL), Thierry Henry (FRA) e Marco Van Basten (HOL).

⭐ After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time, following by the second and the third team squad !⭐ pic.twitter.com/jC95nllz9A

