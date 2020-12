Com Coudet, Celta cresce com a posse de bola e faz mais gols que qualquer outro time de LaLiga

O começo de Eduardo Coudet se mostra bem promissor no Celta de Vigo. Depois de ter estreado com uma derrota por 4 a 2 em um difícil confronto com o Sevilla, o time galego conseguiu engatar duas vitórias seguidas e, assim, somou seis pontos, o que representa praticamente metade do que tinha em LaLiga antes da chegada do argentino: eram sete unidades em nove partidas disputadas.

E os triunfos não se deram diante de adversários fáceis. Primeiramente, o Celta superou por 3 a 1 o Granada, sétimo colocado e representante espanhol na Europa League. Por fim, na sexta-feira, a equipe foi até o País Basco e superou o Athletic Bilbao por 2 a 0.

Dessa forma, o time de Vigo, que Coudet pegou na 17ª posição e tinha parado na lanterna após o revés diante do Sevilla, agora já figura em 15º.

O grande crescimento se deu no rendimento ofensivo. Os jogadores têm até criado uma quantidade de chances similar – o número era de 8,56 por jogo antes e foi para 9 por jogo com Coudet -, mas os gols cresceram significativamente: foram de 0,67 por partida para 2,33.

Nos três confrontos com o argentino no comando, o Celta teve o melhor ataque isoladamente no período com sete gols feitos. Levante, Athletic Bilbao, Sevilla, Barcelona e Granada foram os que mais se aproximaram, com cinco cada.

Além disso, a equipe aumentou em mais de 4% a sua posse de bola. Se antes era a 12ª com uma média de 48,6%, com Coudet o time registra 52,8%, tendo a sete melhor marca neste intervalo, à frente até do Real Madrid (52%).

O bom começo do técnico argentino permite o Celta já pensar mais alto na competição. Afinal, se há três rodadas estava a sete pontos da sexta colocação, a primeira a dar vaga na Europa League, hoje essa distância é de três unidades.

Os galegos voltarão a campo pelo Espanhol na próxima segunda-feira, quando receberão a sensação Cádiz, às 17h (de Brasília). O time recém-promovido já havia superado o Real Madrid e derrotou o Barcelona no último final de semana.