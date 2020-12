Com Covid-19, Eduardo Galvão é intubado após sentir desconforto com sonda · .

O ator Eduardo Galvão, de 58 anos, precisou ser intubado na última terça-feira (1º), após internação no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, por Covid-19. Ele estava sentindo muito desconforto com a sonda e a máscara de oxigenação, por isso os médicos acharam melhor mantê-lo dormindo até que sua condição melhore.

Apesar disso, a filha do artista, Mariana Galvão, disse que ele está bem. “Meu pai precisou ser intubado, mas, no momento, está estável, com os rins funcionando bem, a pressão arterial estabilizada e os pulmões descansando para desinflamar como tem que ser. E está descansando, o que vai fortalecê-lo com certeza”, declarou.

Ela detalhou o motivo pelo qual Galvão foi sedado. “Meu pai passou melhor essa noite. O médico disse que ele conseguiu dormir um pouco e está menos incomodado com a sonda do que com a máscara (de oxigênio). E com certeza está melhor para ele em relação à oxigenação, ele está conseguindo respirar melhor”, completou à revista Quem.

Antes de o pai ser intubado, Mariana afirmou que ele estava se alimentado melhor. “Ele estava tomando aqueles shakes de nutrição, mas agora conseguiu comer alguma coisa. Meu pai estava muito sem apetite, mas precisava dos nutrientes. E aí acho que ele está mais forte”, analisou.

Eduardo Galvão foi infectado pelo coronavírus em meados de novembro. O ator Stepan Nercessian falou sobre o diagnóstico do amigo à publicação, há cerca de uma semana:

“Ele pegou o vírus há uma semana. Ontem se sentiu mal e foi para o hospital. Durante a pandemia, ele veio aqui em casa duas vezes e eu até briguei com ele, falei: ‘Galvão, toma cuidado!’ Tenho falado com ele cinco, seis vezes por dia”.

No mesmo dia em que Galvão foi intubado, Nicette Bruno também passou pelo mesmo procedimento. Entretanto, o estado de saúde da veterana de 86 anos é mais delicado.