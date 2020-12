Com Covid-19, Marco Ricca está lúcido e respira sem ajuda de máquinas · .

Internado desde o início do mês com Covid-19, o ator Marco Ricca está lúcido e já respira por conta própria. Ele foi diagnosticado com o novo coronavírus em novembro, mas apresenta melhora clínica, e a equipe médica acompanha seu quadro para avaliar a possibilidade de alta do CTI (Centro de Terapia Intensiva).

As informações estão em boletim médico divulgado nesta quarta-feira (16) pela Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde o artista de 58 anos foi hospitalizado.

Felipe Ricca, filho do ator com Adriana Esteves, esteve com o pai nos primeiros dias no hospital, quando o artista estava na Unidade de Terapia Semi-Intensiva. O jovem já teve Covid-19 e, por isso, foi liberado para visitar o pai.

Por não poderem ter contato, amigos e familiares têm recebido informações sobre a recuperação de Ricca por meio da equipe médica. Luli Miller, mulher do artista, está grávida do primeiro filho do casal. Eles já são pais de duas meninas.

Confira o boletim médico na íntegra:

“A Casa de Saúde São José informa que o ator Marco Ricca, diagnosticado com Covid-19, continua internado no CTI do hospital. O paciente apresenta melhora clínica, está lúcido e respirando espontaneamente. A equipe médica seguirá acompanhando sua evolução para, em breve, avaliar sua alta do CTI.”

No início de novembro, a família de Ricca recebeu a notícia de que o carro do produtor Giuliano Ricca, irmão do artista, foi localizado perto da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, na cidade paulista de Santa Isabel. Giuliano estava desaparecido desde 2014.

Ricca está escalado para a novela Um Lugar ao Sol, trama das nove da Globo que substituirá Amor de Mãe no horário nobre. Andréia Horta e Marieta Severo, também integrantes do elenco, também foram diagnosticadas com o vírus.