Com Covid-19, marido de Marina Ruy Barbosa passa Natal longe de casa · .

Alexandre Negrão, marido de Marina Ruy Barbosa, testou positivo para a Covid-19. Na última quinta-feira (24), a ausência do empresário nas fotos de Natal levantou suspeitas dos seguidores. No Instagram, a atriz publicou alguns registros em que aparece apenas ao lado do pai e da mãe.

Até o momento, o casal não se pronunciou a respeito do assunto nas redes sociais. No entanto, procurada pelo ., a assessoria de Marina confirmou que Negrão está em isolamento por causa do coronavírus.

Marina e Alexandre estão casados desde 2017. Em outubro, uma fonte revelou que os dois não estavam vivendo a melhor fase da união, o que estaria resultando em uma crise. Na época, a assessoria afastou os boatos.

Antes de se casar com o empresário, Marina havia tido um relacionamento de três anos com o ator Klebber Toledo, que hoje está casado com a atriz Camila Queiroz.

Confira algumas fotos do Natal da atriz: