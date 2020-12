Com Covid-19, Victor Hugo recorre a aplicativo de namoro durante isolamento · .

O ex-BBB Victor Hugo Teixeira resolveu ativar o Tinder em Maceió, em Alagoas. O psicólogo virou assunto no último sábado (26) ao deixar o hospital e tentar pegar um avião para sua cidade natal mesmo diagnosticado com Covid-19. Depois de ser “cancelado” nas redes sociais, ele resolveu sossegar e parece disposto em investir nos encontros virtuais.

Um internauta compartilhou uma foto do aplicativo para mostrar que cruzou com Victor Hugo nas redondezas. No Twitter, não demorou muito para que as piadas começassem a aparecer.

“O Victor Hugo ativando o Tinder em Maceió pra infectar as gays corajosas”, escreveu um perfil identificado como Yan. “O Victor Hugo saindo da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) direto pro Tinder”, brincou uma usuária da rede social identificada como Ana.

Apesar das críticas, o ex-participante do Big Brother Brasil 20 se defendeu ao publicar um texto no Instagram para justificar a tentativa de deixar Maceió e voltar para casa. “Foi autorizado meu embarque. Recebi meu ticket, passei normalmente por todos os protocolos de segurança do aeroporto”, explicou.

Procurada pelo ., a assessoria do psicólogo não informou, até a publicação desta matéria, se imagem que circula na internet é verídica.

Confira algumas das reações a seguir:

Tinder

Cantada de Victor Hugo: “Ainda bem que corona não te pegou, hein. Se eu te pego, já era!” https://t.co/vriXIq8jGa

— Mad (@MadTuitta) December 27, 2020

Medo de me achar legal, e ser apenas um Victor Hugo da vida… Ja pensou?! As enfermeiras comemoraram a saída dele porque já não o suportavam mais. E o cara ainda tem a pachorra de reativar o tinder…

— Apollo mágico (@apollo_luz) December 27, 2020

Eu achei muito bom que o Victor Hugo CONTAMINADO COM COVID não pode viajar e foi barrado em Maceió.

Agora me perguntem: o que o cara foi fazer?

Resposta: CRIAR UMA CONTA NO TINDER

Ressaltando o fato de que ele ESTÁ COM COVID

Ai senhor a humanidade não tem salvação mesmo pic.twitter.com/wRxVaXB7yt

— Morais (@guilmoraies) December 27, 2020

O Victor Hugo ativando o Tinder em Maceió pra infectar as gays corajosas pic.twitter.com/xiACRukrwR

— Yan (@yankisner) December 27, 2020

Ele não para! Com o pulmão esfarelando de Covid-19, Victor Hugo transforma Maceió no novo epicentro da doença no Brasil e ativa seu Tinder na cidade. Fariam o terror verificado da OMS? https://t.co/ZGNMaLZqXqpic.twitter.com/nNQNmpJgS2

— BCharts (@bchartsnet) December 27, 2020