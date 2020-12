Com Daniel Alves, São Paulo finaliza preparação para clássico contra o Corinthians; veja escalação

O São Paulo finalizou neste sábado (12) sua preparação para o clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 18h15 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para essa partida, o técnico Fernando Diniz contará com o retorno de Daniel Alves. O camisa 10, suspenso, foi desfalque na vitória sobre o Botafogo por 4 a 0. Com a suspensão cumprida, o meia capitaneará o Tricolor rumo à primeira vitória em Itaquera.

Embora tenha enfrentado o Botafogo com dez atletas pendurados, Fernando Diniz não perdeu atletas por cartões amarelos para o clássico contra o Corinthians. Todos os exames realizados pelo elenco para detectar a COVID-19 deram negativo, o que permite ao São Paulo ir a campo com força máxima.

Daniel Alves treina observado por Fernando Diniz no São Paulo Rubens Chiri / saopaulofc.net

Desta forma, o Tricolor deve enfrentar o Timão com Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.

O São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, e não perde há 17 jogos na competição. O Corinthians, por sua vez, figura em 11º lugar, com 30 tentos, e precisa da vitória para começar a colar no G-6.