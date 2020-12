Com Datena ‘do bem’, Zeca Camargo emplaca primeiro projeto na Band · .

Contratado da Band desde julho, Zeca Camargo finalmente emplacou seu primeiro projeto no posto de diretor-executivo de Produção. Ontem (8) à noite, o núcleo do ex-Globo gravou uma retrospectiva de 2020 apenas com notícias do bem. O curioso é que Camargo escalou José Luiz Datena para apresentar, um comunicador associado ao mundo cão, por causa do Brasil Urgente.

O especial produzido pela equipe de Camargo terá uma hora de duração e será exibido em 27 de dezembro, em horário a ser definido, com o nome de Um Novo Olhar com Datena. A direção de produção é de Rodrigo Salomon.

Historicamente, 2020 será lembrado como o ano em que a pandemia do coronavírus parou o mundo. Na Band, no entanto, a intenção é levar para o telespectador uma retrospectiva que mostra que, apesar de todos os pesares, a humanidade contribuiu com histórias de solidariedade, superação e, acima de tudo, bons exemplos para próximas gerações.

Na Band depois de 24 anos na Globo, Camargo levou cinco meses para emplacar uma criação com sua assinatura. Anteriormente, ele chegou a anunciar duas vezes a data de estreia do programa de Mariana Godoy que substituiria o Aqui na Band, mas a atração foi engavetada.

A ex-apresentadora da RedeTV! ganhou um talk show noturno nas noites de segunda-feira, o Melhor Agora, que estreou no fim de setembro, mas esse formato não foi desenvolvido por Camargo.

Zeca Camargo como narrador de Existir e Resistir: O Desafio da Depressão, do Discovery

No Um Novo Olhar com Datena, o profissional finalmente pode colocar em prática o que diz seu contrato, a função de desenvolver novos projetos e supervisionar o conteúdo de entretenimento da empresa.

A proposta que Camargo emplacou tem seu mérito. No entanto, fontes do . entregam que o programa merecia mais esmero. A decisão de tirar a ideia do papel surgiu na sexta-feira (4), e a gravação aconteceu ontem, às pressas, sem grande produção nem preparação.

O especial, por exemplo, aproveitará em sua maioria reportagens já exibidas pelo Jornalismo. Apenas algumas entrevistas adicionais serão feitas.