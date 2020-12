Com Diana, The Crown bate recorde e é série mais vista do streaming nos EUA · .

O sucesso da quarta temporada de The Crown ajudou a série a bater uma marca histórica entre todas as produções nos serviços de streaming dos Estados Unidos. Com a introdução de Emma Corrin como a princesa Diana (1961-1997) neste ano, a atração quebrou um recorde e se tornou a mais vista desde o início da medição das plataformas.

Os números foram divulgados pela Nielsen (o Ibope norte-americano) nesta quinta-feira. Segundo o levantamento realizado, a série criada por Peter Morgan sobre a história do reinado da rainha Elizabeth II foi vista por cerca de 3.36 bilhões de minutos entre os dias 16 e 22 de novembro, a primeira semana depois da nova temporada estrear na Netflix.

Ainda de acordo com a Nielsen, dois terços do total de visualização vieram de assinantes que assistiram ao quarto ano de The Crown. A outra parcela veio da temporada de estreia, o que sugere que parte do público aproveitou o lançamento de novos episódios pra começar a acompanhar a atração.

Com o resultado, The Crown bateu o recorde imposto por The Umbrella Academy, outra atração original da Netflix. A série estrelada por Elliot Page atingiu a marca de 3,01 bilhões de minutos vistos no período entre 3 a 9 de agosto. A medição feita pela Nielsen é realizada semanalmente.

Com exceção de The Mandalorian, principal produção original do Disney+, todas as outras séries que compõem o top 10 neste período fazem parte do catálogo da Netflix nos EUA. Apesar de não ser a responsável pela produção de sucessos como NCIS e Grey’s Anatomy, a plataforma tem os direitos de exibição destas atrações para o streaming.

Confira abaixo o ranking completo divulgado pela Nielsen:

1) The Crown (Netflix): 3,36 bilhões;

2) O Gambito da Rainha (Netflix): 1,09 bilhão;

3) The Office (Netflix): 1.07 bilhão;

4) The Mandalorian (Disney+): 939 milhões;

5) Schitt’s Creek (Netflix): 733 milhões;

6) Grey’s Anatomy (Netflix): 731 milhões;

7) The Great British Baking Show (Netflix): 645 milhões;

8) Criminal Minds (Netflix): 560 milhões;

9) O Poderoso Chefinho: De Volta aos Negócios (Netflix): 509 milhões;

10) NCIS (Netflix): 468 milhões;