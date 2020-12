Com dinheiro do crime, Bibi passa constrangimento diante do filho · .

Bibi (Juliana Paes) fará Dedé (João Bravo) sentir vergonha em A Força do Querer. Ela será parada por policiais na saída do Morro do Beco e estará com o filho no carro e a bolsa cheia de dinheiro do crime. A mulher de Rubinho (Emilio Dantas) achará que a criança não ficou impactada com a situação. No entanto, a manicure da novela das nove mudará de ideia quando ouvir um desabafo do pequeno.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 30, a pedido o marido, a ex-estudante de Direito terá levado a criança para visitar o pai, e o malandro aproveitará a viagem para entregar maços de dinheiro à mulher.

Na blitz policial, os agentes do Estado revistarão a bolsa da filha de Aurora (Elizangela) e encontrarão uma quantia expressiva. “O que é isso aqui?”, perguntará um dos homens. A rival de Jeiza (Paolla Oliveira) mentirá ao falar que vendeu uma moto para um morador da comunidade.

Dedé verá toda a saia justa com a mãe e comentará sobre a situação com a avó. “A polícia pegou a gente. Quase desmaiei”, dirá o garoto ao chegar em casa. A dona de casa repreenderá a filha por ter deixado o pequeno exposto ao constrangimento, mas a vizinha de Heleninha (Totia Meireles) minimizará.

Porém, mais tarde, a amiga de Ritinha (Isis Valverde) perceberá que o filho nota o clima ruim dentro de casa. Ela, a mãe e a criança estarão no quarto do personagem de João Bravo quando a veterana encontrar um bilhete na mochila do menino: “Convite pra apresentação amanhã no colégio, por que você não mostrou?”, perguntará Aurora ao neto.

João Bravo em cena de A Força do Querer

Desabafo dolorido

“Eu não vou pra escola amanhã”, responderá o garoto, chateado. A ex-noiva de Caio (Rodrigo Lombardi) não entenderá a tristeza do filho e o questionará. “É que tem que apresentar o trabalho dos nossos pais. Como é que eu vou representar o trabalho do meu pai?”, soltará, aos prantos.

O choro do garoto comoverá mãe e filha, e a personagem de Juliana Paes explicará à criança que ele pode dizer que Rubinho já foi garçom. O menino se negará a mentir: “Todo mundo sabe que meu pai tá fugido”, retrucará. Sem ter escolha, a morena prometerá que vai conversar com a escola para evitar que menino fique constrangido com a atividade.

