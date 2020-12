com direito a gol de goleiro, Atlético-GO vence Ceará de virada e sobe posições na tabela

Neste sábado (12), o Ceará levou virada por 2 a 1 do Atlético-GO, em pleno Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os donos da casa voltaram a perder após quatro rodadas, enquanto os visitantes subiram posições na tabela e agora estão em 11º na competição.

O Atletico-GO foi quem teve a primeira grande chance do jogo. Logo aos 5 minutos do 1º tempo, Zé Roberto arrancou, se livrou da marcação e chutou no canto do goleiro Richard, que fez boa defesa, com a ponta dos dedos.

Os donos da casa responderam no minuto seguinte, com Lima e Wescley, mas os dois jogadores não se entenderam bem no ataque e desperdiçaram boa chance para o Vozão, que voltou a levar perigo aos 13 minutos, mais uma vez com Lima, após cobrança de escanteio.

Aos 42 minutos, Richard voltou a fazer a diferença no Ceará, após fazer ótima defesa em chute que levou perigo do meia Chico, em jogada que começou com chegada de Janderson.



No segundo tempo, o jogo já começou se desenhando de forma diferente ao primeiro. Isso porque aos 13 minutos o Vozão tipo o zero do placar com Léo Chú. O atacante aproveitou sobra da defesa feita por Jean em chute de Lima e, de longe, colocou a bola no canto do goleiro rival.

Aos 30 minutos, o Dragão deixou tudo igual em Fortaleza. O árbitro viu pênalti em cima de Zé Roberto e, na cobrança, o goleiro Jean empatou.

E a virada veio aos 44 minutos, com gol de Roberson, que havia entrado no 2º tempo.

Com o resultado, o Ceará segue com 32 pontos e em 9º na tabela, seis pontos atrás do Santos, que é o 8º. Já o Atlético-GO, foi a 31 pontos e subiu para 11º na tabela.

Jean marcou de pênalti para o Atlético-GO, no Brasileirão Gazeta Press

Ceará 1 x 2 Atlético-GO

GOLS: Ceará: Léo Chú Atlético-GO: Jean (pen) e Roberson

CEARÁ: Richard; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Vinicius Lima (Leandro Caravalho), Fabinho (Pedro Naressi), Fernando Sobral e Leo Chu; Wescley (Felipe Baxola) e Cléber (Saulo Mineiro) Técnico: Guto Ferreira

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas Vichiatto (Natanael); Marlon Freitas, Willian Maranhão, Janderson (Gustavo Ferrareis), Danilo (Wellington Gomes) e Chico (Roberson); Zé Roberto (Matheus Vargas) Técnico: Marcelo Cabo

Classificação

– Ceará: 9º lugar, com 32 pontos

– Atlético-GO: 11º lugar, com 31 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileiro.

*horário de Brasília