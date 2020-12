Com direito a golaços e pênalti defendido, Arsenal bate Chelsea, alivia pressão e espanta a crise

Na pior temporada nos últimos 46 anos, poucos podiam acreditar que o Arsenal bateria o Chelsea. Todos menos Mikel Arteta. O pressionado treinador dos Gunners tem uma escrita particular em clássicos e a manteve com a vitória por 3 a 1, neste sábado (26), com direito a pênalti de Jorginho defendido por Leno, aos 46 minutos da etapa final.

Pode até parecer exagerado, mas o placar reflete o que aconteceu no Emirates Stadium, em Londres. O Arsenal foi muito bem no primeiro tempo, fazendo 2 a 0, e administrou muito bem o resultado na etapa final, sofrendo poucos riscos. Assim, na 15ª rodada, quebrou uma sequência de sete jogos sem vencer (dois empates e cinco derrotas) na Premier League.

Em termos de classificação, o Arsenal sobe pouco. Deixa o 15º lugar e vai para o 14º, com 17 pontos, mas derrotar o grande rival deve dar novo ânimo ao time para sair da “segunda metade” da classificação do Inglês.

Por sua vez, o Chelsea teve atuação decepcionante. Cotado como um dos candidatos ao título, o time estaciona em 25 pontos, mas, com saldo de gols pior que o do Aston Villa, caiu para a sexta posição

Lacazette abriu o placar de pênalti, aos 34 minutos do primeiro tempo. A penalidade foi bem marcada. James derrubou Tierney na área após jogada individual do lateral pelo lado esquerdo.

Dez minutos depois, em novo lance de bola parada, o Arsenal chegou ao segundo. E foi um lindo gol. Shaka cobrou falta da entrada da área por cima da barreira e mandou a bola no ângulo.

Aos 11 da etapa final, no primeiro ataque dos Gunners, saiu outro golaço. Dessa vez Saka recebeu a bola de Smith Rowe, invadiu a área pelo lado direito e ao tentar cruzar encobriu o goleiro Mendy –a bola caprichosamente tocou a trave de direita antes de entrar.

O Chelsea descontou aos 40 da etapa final com Abraham, que desviou a bola usando o peito após cruzamento de Hudson-Odoi. O VAR (árbitro de vídeo) revisou o lance, mas acabou confirmando o tento.

O resultado não deixa de ser curioso porque o Arsenal está na parte baixa da tabela e faz a pior campanha na Inglaterra desde a temporada 1974/75, quando, na mesma quantidade de rodadas que agora, tinha apenas duas vitórias. Agora são cinco triunfos e um novo ânimo.

O placar também surpreendeu porque Arteta teve três desfalques para lidar. Gabriel Magalhães ficou fora por estar em quarentena após ter contato com uma pessoa infectada com COVID-19. David Luiz e Willian, que testaram negativo, foram poupados por não estarem bem.

Mas Arteta tem uma luz própria em jogos contra o Big Six da Inglaterra (grupo do qual fazem parte Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, além do Arsenal).

Agora são oito vitórias em 16 clássicos, algo novo para Arsenal. Antes de Arteta o desempenho apontava apenas cinco triunfos em 31 confrontos contra esses rivais.

Já para o Chelsea foi a confirmação de uma sina na atual temporada. O time vai muito bem contra rivais menores, mas nos jogos contra o Big Six (não importa a posição do rival na tabela) decepciona. Perdeu para Liverpool e Arsenal e empatou com Tottenham e Manchester United.

Jogadores do Arsenal festejam vitória contra o Chelsea, em Londres Andrew Boyers – Pool/Getty Images

Arsenal 3 x 1 Chelsea

GOL: Lacazette (ARS), aos 34 min, e Xhaka (ARS), aos 44 min do 1ºT; Saka (ARS), aos 11 min, e Abraham (CHE), aos 40 min do 2ºT

ARSENAL: Leno; Holding, Pablo Marí e Tierney; Bellerín, Elneny, Xhaka e Saka; Smith Rowe (Willock), Lacazette (Mustafi) e Gabriel Martinelli (Nicolas Pépé). Técnico: Mikel Arteta

CHELSEA: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva e Chilwell; Kanté (Havertz), Kovacic (Jorginho) e Mount; Pulisic, Abraham e Werner (Hudson-Odoi). Técnico: Frank Lampard

Foram 19 anos sem que Arsenal e Chelsea se enfrentassem no boxing day. A última vez foi em 26 de dezembro de 2001, com triunfo dos Gunners sobre os Blues por 2 a 1.

Antes deste duelo, o Arsenal tinha uma curiosa estatística. Venceu 46 dos últimos 48 jogos da Premier League em que foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. Os outros dois duelos terminaram empatados.

Foi o terceiro gol de falta de Granit Xhaka pelo Arsenal. Os líderes nesse fundamento são Thierry Henry (12), Alexis Sánchez (5) e Robin van Persie (5). Mas a última vez que um jogador marcou um tento de falta no rival foi em 2004, com Henry.

O Arsenal não está bem na temporada, mas o técnico Mikel Arteta costuma se dar bem em jogos contra o Big Six. Agora são 8 vitórias em 16 jogos. Já o Chelsea de Lampard tem apenas 2 vitórias em 15 jogos.

Lacazette cobra pênalti do gol do Arsenal contra o Chelsea Chloe Knott – Danehouse/Getty Images

Classificação

– Chelsea, 6º lugar, 25 pontos

– Arsenal, 14º lugar, 17 pontos

Próximos jogos

Segunda-feira, 28/12, 14h30*, Chelsea x Aston Villa, Premier League

Terça-feira, 29/12, 15h*, Brighton x Arsenal, Premier League

*horário de Brasília