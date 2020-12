Com dois de Cristiano Ronaldo, Juventus goleia o Parma pelo Italiano

A Juventus venceu mais uma vez no Campeonato Italiano. Neste sábado, a Velha Senhora goleou o Parma, fora de casa, por 4 a 0. Cristiano Ronaldo, duas vezes, Kulusevski e Morata garantiram os três pontos para a equipe comandada por Andrea Pirlo

A Juventus foi melhor durante toda a partida. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Kulusevski recebeu cruzamento rasteiro de Morata e chutou no contrapé do goleiro para abrir o marcador.

Três minutos depois, a Velha Senhora voltou a marcar. Dessa vez, Morata fez um ótimo cruzamento e Cristiano Ronaldo, no meio de dois zagueiros, subiu para ampliar.

Com apenas dois minutos do segundo tempo, o português balançou as redes novamente. O camisa 7 recebeu de Ramsey e chutou cruzado, rasteiro e sem chances para o goleiro.

A goleada se encerrou aos 40 minutos, quando Morata recebeu cruzamento de Bernardeschi e sequer precisou sair do chão para cabecear e marcar seu gol na partida. O espanhol, juntamente com Cristiano Ronaldo, foram os destaques da Velha Senhora.

Com o resultado, a Juventus chegou aos 27 pontos e encostou no líder Milan, que tem 28, mas ainda joga na rodada.