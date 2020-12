Com dores na coxa, Rony não participa dos treinamentos e será poupado contra o Inter

O Palmeiras terá uma importante ausência para a partida contra o Internacional. Em contato com a assessoria do atacante Rony, a Gazeta Esportiva apurou que o jogador não participou dos treinamentos desta sexta por conta de dores na coxa e, com isso, o atleta será poupado diante do Colorado.

O Palestra encerrou sua preparação com uma sessão de treinos táticos. O técnico Abel Ferreira dividiu o grupo em dois times e trabalhou a movimentação e o ensaio de jogadas, além de conversar individualmente com alguns jogadores. Em seguida, os atletas realizaram uma atividade recreativa.

Apesar da ausência de Rony, Luiz Adriano e Gustavo Gómez treinaram normalmente com o elenco. Patrick de Paula ficou no campo ao lado da Academia e deu continuidade a seus exercícios de transição física junto com os preparadores do clube. Já Alan Empereur realizou trabalhos físicos específicos no gramado.

O duelo contra o Inter acontece neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Beira-Rio. O Palmeiras é o 4º colocado do Brasileirão, enquanto o Colorado ocupa a 5ª posição.