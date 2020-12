Com duas ‘grandes’ contratações, novo presidente do Atlético-MG quer quatro reforços para 2021; veja posições

Presidente eleito no Atlético-MG e a poucos dias de assumir o cargo, Sérgio Batista Coelho, 60, prometeu quatro contratações para a próxima temporada: um lateral esquerdo, um volante, um camisa 9 e outro 10. Para estas duas últimas posições ele afirma buscar grandes nomes.

“Hoje nós temos que fazer algumas contratações pontuais. Um lateral esquerdo é preciso ter como prioridade. Um volante é preciso ter. E, se houver uma oportunidade de trazer um grande camisa 10 e um grande camisa 9, estamos atentos ao mercado para que façamos as contratações nessas oportunidades”, disse Coelho, em entrevista ao “Superesportes”.

“A gente conversa sobre futebol o dia inteiro, com torcedores, amigos, e em nosso grupo. A gente está sempre conversando, pensando em quem pode vir, nomes. Isso é todo dia”, completou.

O futuro presidente não quis adiantar os nomes que estão sendo observados no mercado para as posições desejadas, mas citou que são carências do elenco e que deixarão o Atlético-MG ainda mais forte na temporada 2021.

Vale lembrar que neste ano o time liderou o Campeonato Brasileiro durante algumas rodadas, colocando-se como candidato ao título. Mas, apesar de ter apenas o Nacional no calendário, ficou nítido o desgaste físico e falta de um elenco para manter o time no alto.

Na lateral esquerda, o técnico Jorge Sampaoli conta apenas com Guilherme Arana, tendo que improvisar o zagueiro Junior Alonso ou o volante Allan quando o titular não atua.

Na posição de volante, o Atlético-MG conta Allan, Jair e Wesley, que é do time sub-20 e quebrou o galho algumas vezes na temporada. Já para as camisas 9 e 10 a avaliação é que o elenco não tem nenhum nome cujo ofício verdadeiro seja atuar nessas posições, por isso há necessidade.

Mas fazer contratações não será assim tão simples. O orçamento aprovado pelos conselheiros atleticanos prevê a necessidade de o clube arrecadar R$ 120 milhões em vendas e não há nenhum nome do elenco que esteja tão cobiçado assim pelo mercado europeu.

“50% do valor recebido com vendas será para comprar novos atletas. E os outros 50%, serão para pagar dívidas e custeios”, explicou o novo presidente.