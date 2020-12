Com dupla letal, São Paulo tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro

O São Paulo passou a ter o melhor ataque do Campeonato Brasileiro após a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, neste sábado, no Maracanã. Com 47 gols marcados na competição, o time comandado por Fenando Diniz superou o Flamengo, que ficou no 0 a 0 com o Fortaleza e viu seu principal concorrente pelo título abrir sete pontos na liderança.

Desses 47 gols, 23 foram marcados pela dupla de ataque formada por Luciano e Brenner. O primeiro é o artilheiro da equipe no Brasileirão, com 12 gols, e o segundo vem logo atrás, com 11 tentos.

Aposta de Fernando Diniz, Brenner já disputou 25 partidas como titular do São Paulo na atual temporada e marcou 21 gols. O jovem revelado pelas categorias de base do clube precisa de 3,5 chutes para balançar as redes, além de participar de um gol a cada 95 minutos em campo.

Luciano, por sua vez, é o maior goleador do Tricolor no Campeonato Brasileiro, com 12 gols, ficando atrás apenas de Thiago Galhardo, do Internacional, com 15, e Marinho, do Santos, com 14 tentos, na disputa pela artilharia da competição.

Além de ter o melhor ataque do Brasileirão, o São Paulo também é o melhor mandante, com nove vitórias e quatro empates em 13 jogos no Morumbi, aproveitamento de 79,5%. O time comandado por Fernando Diniz também o segundo melhor mandante, com sete vitórias, quatro empates e três derrotas em 14 partidas longe de seus domínios (59,5%), ficando atrás apenas do Flamengo (61,5%).

Com sete pontos de vantagem para o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, a letal dupla de ataque do São Paulo terá a missão de repetir sintetizar contra o Grêmio, na próxima quarta-feira, tudo o que vem fazendo na atual temporada. Precisando da vitória para avançar à final da Copa do Brasil, o Tricolor espera contar com uma noite iluminada de seus artilheiros e seguir cada vez mais forte na busca pelos dois títulos.