Com especial reprisado, Roberto Carlos vinga o The Voice e bate a Record · .

A reprise do Especial Roberto Carlos em Jerusalém, na Globo, vingou o flop de The Voice Brasil na noite de terça-feira (22) e venceu na disputa direta com a Record. O musical de fim de ano da emissora marcou 18,8 pontos, enquanto a Retrospectiva dos Famosos exibida na emissora de Edir Macedo registrou 5,5.

Na semana passada, a Record passou na frente da Globo com a reta final de A Fazenda 12, que consagrou Jojo Toddynho campeã. Enquanto o reality show registrou 14,8, a competição musical da Globo obteve 13,8 pontos.

Em 2019, o especial de Roberto Carlos com músicas em espanhol rendeu a pior audiência em seus 45 anos de exibição. Foram apenas 17,5 de média –foi a primeira vez que marcou menos de 20 pontos na história. A atração do ano passado também foi ao ar em forma de reprise. A Globo mostrou apresentações do “rei” em Curitiba, Miami, Nova York, Lisboa, Madri e Londres.

Veja abaixo as audiências da terça-feira, 22 de dezembro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,5 Bom Dia São Paulo 8,4 Bom Dia Brasil 9,3 Mais Você 7,9 Encontro com Fátima Bernardes 7,5 SP1 10,8 Globo Esporte 10,6 Jornal Hoje 11,7 Sessão da Tarde: Surpresas do Amor 12,2 Laços de Família 17,6 Malhação 18,2 Flor do Caribe 20,7 SP2 22,5 Haja Coração 24,3 Jornal Nacional 28,1 A Força do Querer 29,6 Roberto Carlos Especial 18,8 220 Volts 12,2 Jornal da Globo 8,5 Vai que Cola 6,4 Corujão: Paris a Qualquer Preço 4,8 Hora 1 4,2 Média do dia (7h/0h): 5,8 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,1 Balanço Geral Manhã (rede) 1,6 Balanço Geral Manhã (local) 3,3 Fala Brasil 3,5 Hoje em Dia 4,2 JR 24H (Manhã) 4,3 Balanço Geral 7,1 Escrava Mãe 4,8 JR 24H (Tarde 1) 3,9 Cidade Alerta 4,4 JR 24H (Tarde 2) 6,3 Jornal da Record 7,9 Amor Sem Igual 8,8 Jesus 6,4 Retrospectiva Famoso 5,5 JR 24H (Madrugada) 2,4 Igreja Universal do Reino de Deus 0,7

Média do dia (7h/0h): 5,3 Primeiro Impacto 3,9 Bom Dia & Cia 5,6 Triturando 4,4 Casos de Família 4,1 Triunfo do Amor 5,1 Quando me Apaixono 5,9 Cupom do Milhão 6,3 SBT Brasil 5,2 Roda a Roda 6,8 Cupom Premiado Baú 6,9 Chiquititas 6,4 Programa do Ratinho 6,9 Cine Espetacular – Supercop A Fúria do Relâmpago 5,8 The Noite 3,4 Operação Mesquita 2,3 Triturando (reapresentação) 2,2 SBT Brasil (reapresentação) 2,3 Primeiro Impacto 2,9

Fonte: Emissoras