Com esporte ao vivo, novo streaming da Disney chega ao Brasil em 2021 · .

Depois da chegada do Disney+ ao Brasil, em novembro, o estúdio anunciou o lançamento de uma nova plataforma de streaming: Star+. O serviço tem estreia prevista para o mercado da América Latina em junho de 2021 e incluirá conteúdo voltado para jovens e adultos, como filmes, séries, futebol e partidas de tênis ao vivo.

Entre os filmes e séries que farão parte do conteúdo da nova plataforma, estão as produções da Fox, comprada pela Disney num acordo bilionário.

O novo app será exclusivo para o mercado latino. Nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa e outros mercados, a marca Star será integrada na plataforma do Disney+ e será acessível como a sexta opção do serviço, ao lado de Marvel e Star Wars.

Na parte de esportes, o jornalístico Sportscenter poderá ser acompanhado através da plataforma, assim como conteúdos voltados para futebol. Partidas dos maiores campeonatos de tênis poderão ser assistidas ao vivo.

A Disney ainda não anunciou qual será o preço oficial do Star+ no Brasil e outros países, mas informou que ele será oferecido em pacote promocional com o Disney+. A opção de comprar de forma avulsa também estará disponível.