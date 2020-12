Com final alternativo de Haja Coração apagado, Globo regrava desfecho · .

Mariana Ximenes e João Baldasserini passaram dois dias gravando um novo final para seus personagens em Haja Coração. Os atores haviam rodado cenas alternativas semelhantes para o desfecho da feirante e do publicitário em 2016, mas as imagens não utilizadas no último capítulo foram apagadas pela Globo. A ideia de refazê-las surgiu quando a atriz topou fazer uma participação em Salve-se Quem Puder.

Haja Coração e Salve-se Quem Puder contam com o mesmo autor e diretor artístico, Daniel Ortiz e Fred Mayrink, respectivamente. Eles amarraram, então, todas as pontas para que a reprise tivesse um desfecho diferente do que foi exibido originalmente.

Apesar de a Globo ainda manter o final em aberto, com a possibilidade de Tancinha terminar tanto com Apolo (Malvino Salvador) quanto com Beto (João Baldasserini), dois dias de trabalho indicam que o novo final deve ir ao ar –eles não fariam tamanho esforço para jogar o material inédito no lixo. Mas pode ser que haja uma campanha para o público votar qual desfecho quer ver. Se a novela não for reduzida com cortes, deverá ficar no ar até abril de 2021.

Além de gravarem o casamento de Beto e Tancinha em uma praia do Rio de Janeiro na terça (1º), os dois atores passaram a quarta (2) gravando a continuação dessa sequência nos Estúdios Globo. Assim como no final de 2016, o cenário é a casa de Rodrigo (Paulo Tiefenthaler), o dono da agência Peripécia, personagem que se envolve com Francesca (Marisa Orth), a mãe de Tancinha.

A mudança no desfecho da reprise só nasceu depois que a intérprete de Tancinha aceitou mudar o visual de sua caracterização para a próxima novela das seis, Nos Tempos do Imperador, para um comercial de TV de uma marca de beleza e higiene. A propaganda entrou no ar durante os intervalos de Haja Coração nesta semana.

João Miguel junior/TV globo

Mariana como Luísa de Nos Tempos do Imperador

Como já estava “perto da aparência” de Tancinha, Mariana topou regravar o final de sua mocinha. Já João Baldasserini está rodando o desfecho de Zezinho, seu personagem em Salve-se Quem Puder, e não pestanejou diante da proposta de revisitar o passado e virar o Beto novamente.

Desfeito o mistério sobre a gravação do novo final da reprise da faixa das 19h, agora a curiosidade gira em torno de como será a participação de Mariana Ximenes na trama protagonizada por Deborah Secco, Vitória Strada e Juliana Paiva. O último capítulo de Salve-se Quem Puder tem 19 cenas secretas.

Entre elas, algumas são da novela fictícia na qual Alexia (Deborah Secco) havia perdido o papel para a irmã ao ser dada como morta. Ela o retomará quando todos souberem que a mocinha não morreu em Cancún, no México. Cogita-se que Mariana faça uma “pontinha” aí.