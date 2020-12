Com futuro incerto, Veríssimo viaja e é opção do Santos contra o Grêmio

O zagueiro Lucas Veríssimo viajou a Porto Alegre e é opção do Santos contra o Grêmio, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na arena gremista, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Porém, começar como titular é pouco provável.

O camisa 28 está frustrado com o novo ‘não’ dado pelo Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo pela proposta do Benfica, de Portugal. O sonho de Veríssimo é atuar no futebol português pela possibilidade maior em ser convocado à Seleção Brasileira.

A tendência é que Laércio seja a dupla de Luan Peres na defesa. Os laterais Pará e Felipe Jonatan completam a defesa santista. Na atividade desta terça, o técnico Cuca preferiu comandar um rachão. Veríssimo participou.

Um possível Santos é: John; Pará, Luan Peres, Laércio e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Lucas Braga, Marinho e Kaio Jorge.