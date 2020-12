Com futuro indefinido no Fluminense, Marcos Paulo se despede de 2020

O Fluminense vem buscando manter seus principais jogadores para o restante da temporada. Além disso, os Tricolores querem segurar seus melhores jovens para conseguir aliviar sua situação financeira com vendas.

Só que o atacante Marcos Paulo termina 2020 sem ter sua situação definida. Com contrato até junho de 2021, o jogador ainda não acertou a renovação de contrato com o Flu.

Nas redes sociais, Marcos Paulo se despediu de 2020 com uma mensagem. “2020 chegando ao fim… primeiramente agradecer a Deus, a minha família, aos meus amigos e a todos que me ajudaram de alguma forma! Nesse ano tão difícil, com muitas tristezas e perdas, mas também com muitas conquistas e realizações… Tenho certeza que 2021 vai ser muito melhor e muito mais abençoado”, escreveu.

O atacante de 19 anos foi especulado em diversos clubes europeus e não esconde o desejo de atuar no Velho Continente. Marcos Paulo tem passaporte português e já atuou nas categorias de base lusitanas.

A partir desta sexta-feira, o jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube. Com isso, pode deixar o Fluminense sem render qualquer quantia para os cariocas.