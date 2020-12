Com gangue da pesada, Rubinho se vinga de Jeiza; descubra como · .

Rubinho (Emilio Dantas) fará Jeiza (Paolla Oliveira) “dançar no asfalto” em A Força do Querer. O bandido da novela das nove vai liderar o roubo de um caminhão próximo ao Morro do Beco, mas o plano será interrompido pela equipe da major. Os policiais passarão pelo local no momento do crime e serão recebidos com “chuva de balas” a mando do marido de Bibi (Juliana Paes).

O confronto entre os inimigos do folhetim de Gloria Perez acontecerá a partir do próximo dia 25. A essa altura da trama, Rubinho terá fugido pela segunda vez da prisão e se tornado o braço direito de Sabiá. O traficante pedirá que o novo bandido do seu bando realize missões criminosas.

Uma das tarefas do pai de Dedé (João Bravo) será interceptar um caminhão e roubar toda a carga. Armado até os dentes, Rubinho liderará o “bonde deos ladrões”. De início, ele conseguirá dar seguimento ao plano. Porém, uma ronda do grupo de policiais coordenado por Jeiza acabará com tudo.

O comboio liberado pela lutadora de MMA passará pelo local no momento exato do roubo. Os bandidos receberão as autoridades com uma “chuva de balas” de fuzil. Apreensiva, a filha de Cândida (Gisele Fróes) sairá do carro blindado para conseguir revidar com seus homens.

Em um dos momentos da troca de tiros entre policiais e traficantes, os agentes do Estado conseguirão atingir um dos bandidos, e a noiva de Zeca (Marco Pigossi) reconhecerá o personagem de Emilio Dantas no meio da confusão. Com um “soldado” a menos, os malandros baterão em retirada.

“Recolhe, faz contato com os bombeiros e destaca uma viatura para seguir eles. Pode ter uma tocaia pra resgatar o bandido”, dirá a policial no fim do conflito e ao ver um dos comparsas de Rubinho estirado no chão.

Faro bom

Aflita, a protagonista do folhetim de Gloria Perez descobrirá que seu instinto sobre o bandido sempre esteve certo e o malandro cresceu no mundo do crime. O malandro, por sua vez, lamentará que a “recepção” a Jeiza não tenha a eliminado. Ele continuará com sangue nos olhos para se vingar da policial.

