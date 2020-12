Com gol anulado no final, Santos empata com o Ceará em casa

O Santos se despede de 2020 com um tropeço. Neste domingo, o Peixe empatou com o Ceará, em 1 a 1, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Alvinegro na oitava posição, com 39 pontos, enquanto o Vovô estacionou na 10ª colocação, com 36.

Logo aos 11 minutos, Marinho abriu o placar, mas aos 39, Samuel Xavier empatou. O Alvinegro ainda desempatou no fim da segunda etapa, mas o VAR entrou em ação e anulou o gol após toque no braço do atacante Arthur Gomes.

MISTÉRIO NA ESCALAÇÃO

Sem um lateral-direito de ofício, Cuca apostou em Lucas Braga e Alison pelo setor. O atacante ficava na defesa quando o Ceará tinha a bola. Com o Santos no ataque, o camisa 5 fechava a posição. Na zaga, sem Veríssimo, Laércio foi o escolhido para fazer a dupla com Luan Peres.

SANTOS ABRE O PLACAR CEDO

Com 11 minutos, Soteldo arrancou pela esquerda e cruzou para Pituca. O volante ajeitou para Marinho, que chutou forte e venceu o goleiro Fernando Prass. Foi o 22º gol do atacante na temporada. Assista no vídeo abaixo.

VACILO NA DEFESA

O empate aconteceu perto do fim do primeiro tempo, com Samuel Xavier, que aproveitou o vacilo da defesa santista e completou para o fundo das redes após cabeceio do atacante Cléber.

SANTOS DESEMPATA, MAS VAR ENTRA EM AÇÃO:

Um belo cruzamento de Marinho, que encobriu Fernando Prass e ainda contou com desvio de Arthur Gomes. Era o desempate no fim do segundo tempo, mas o VAR entrou em ação e mostrou ao árbitro Rodolfo Taski o toque no braço do camisa 23 do Peixe. Gol bem anulado.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1×1 CEARÁ

Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP).

​Data e horário: 27 de dezembro de 2020, às 18h15.

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Público e renda: Portões fechados

Gols: 1-0 Marinho (11’/1T); 1-1 Samuel Xavier (39’/1T).

Cartões amarelos: Felipe Jonatan e Diego Pituca (SAN); Cléber e Saulo (CEA).

SANTOS: John, Lucas Braga, Luan Peres, Laércio e Felipe Jonatan (Jean Mota); Alison (Lucas Lourenço), Diego Pituca e Sandry (Vinicius Balieiro); Soteldo (Arthur Gomes), Kaio Jorge (Bruno Marques) e Marinho. Técnico: Cuca.

CEARÁ: Fernando Prass, Samuel Xavier (Eduardo), Klaus, Tiago Pagnussat e Bruno Pacheco; Fabinho e Charles (Pedro Naressi); Fernando Sobral (Kelvyn), Lima (Saulo) e Vina; Cléber (Felipe Vizeu). Técnico: Guto Ferreira.