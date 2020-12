Com gol de Galeano, São Paulo vence Corinthians pelo Brasileirão Sub-20

No encerramento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o São Paulo venceu o Corinthians por 1 a 0, nesta quinta-feira, em jogo realizado no CT de Cotia. O gol dos donos da casa foi marcado por Galeano, atacante que tem treinado com os profissionais do Tricolor e foi relacionado por Fernando Diniz contra Ceará e Bahia.

Com a vitória, o São Paulo deu um importante salto na tabela de classificação. Faltando três rodadas para o fim da primeira fase, a equipe comandada por Orlando Ribeiro assumiu a sexta colocação do torneio, com 25 pontos.

Já o Corinthians perdeu a liderança do Brasileirão Sub-20. O time do técnico Dyego Coelho segue com 31 pontos, mas foi ultrapassado por Atlético-MG e Athletico-PR e se encontra na terceira posição.

As duas equipes retornam aos gramados no domingo. Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o São Paulo visita o Ceará, enquanto o Corinthians recebe o Internacional.

O JOGO

O São Paulo foi quem criou as principais oportunidades no primeiro tempo. Logo no primeiro minuto, Juan desperdiçou grande chance ao cabecear mal após cruzamento de Galeano. Depois, Pedrinho quase marcou olímpico, mas o goleiro Yago espalmou para fora.

Ainda antes do intervalo, Antônio carimbou o travessão alvinegro em cobrança de falta e Juan parou em uma boa defesa de Yago depois de finalização de dentro da área.

Na segunda etapa, o Corinthians criou sua principal chance. Aos sete minutos, Cauê roubou a bola no campo de ataque e chuto firme de pé esquerdo, mas o goleiro Young defendeu. Após o lance, o São Paulo voltou a dominar as ações do confronto.

Aos 21, Yago fez outra boa intervenção em chegada pela direita de Talles Costa. No lance seguinte, Nathan sofreu pênalti ao ser derrubado por Richard, que levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. O paraguaio Galeano cobrou forte no meio e converteu.

Com um jogador a mais, o Tricolor administrou a vantagem até o apito final e saiu com a importante vitória sobre o rival.

Confia os resultados de outros jogos do Brasileirão Sub-20 realizados nesta quinta-feira:

América-MG 3 x 2 Botafogo

Bahia 1 x 0 Flamengo

Fluminense 1 x 1 Chapecoense

Internacional 1 x 2 Atlético-MG

Goiás 2 x 0 Vitória