Com gol de Lewandowski no fim, Bayern tira invencibilidade do Leverkusen

Neste sábado, o Bayer Leverkusen recebeu o Bayern de Munique em um grande jogo entre os dois primeiros colocados do Campeonato Alemão. Fazendo um duelo bastante disputado, as equipes quase ficaram no empate, mas Lewandowski foi decisivo mais uma vez e os visitantes venceram por 2 a 1.

Querendo manter a liderança e a invencibilidade na competição, os donos da casa começaram o duelo bastante ligados e, aos 14 minutos, Patrik Schick abriu o placar. O Leverkusen poderia até mesmo ter ampliado o marcador, porém o VAR viu um impedimento no lance. Quando estava tudo indicando para um intervalo com vantagem dos anfitriões, coube ao recém eleito melhor jogador do mundo, Robert Lewandowski, igualar antes do apito.

A segunda etapa foi bastante parelha entre as equipes. Ambas tinham posse da bola e tentavam ir ao ataque, com o Bayer sendo um pouco mais agudo e tentando definir mais as jogadas. Com o fim dos últimos 45 minutos, faltava esgotarem os acréscimos dados pelo árbitro para decretar o empate. Contudo, de novo ele, Lewandowski virou a partida no último minuto e deu a vitória para os visitantes.

Com o resultado, a equipe de Munique vai passar a virada do ano na primeira colocação da Bundesliga e desbancou a última equipe invicta da competição. Já o Leverkusen, além de conhecer a primeira derrota, desce para a vice-liderança.

Confira outros resultados deste sábado:

Augsburg 0 x 2 Eintracht Frankfurt

Borussia Monchengladbach 1 x 2 Hoffenheim

Mainz 0 x 1 Werder Bremen

RB Leipzig 0 x 0 FC Koln

Schalke 0 x 1 Arminia Bielefeld