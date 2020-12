Com ‘gol de placa’ de Rafael Sóbis, Cruzeiro goleia o Brasil de Pelotas e volta a sonhar com o G4 da Série B

O Cruzeiro venceu bem o Brasil de Pelotas neste sábado, no Mineirão, pela 26ª rodada do Brasileiro da Série B. A Raposa goleou o time gaúcho por 4 a 1, com dois gols de Rafael Sóbis, sendo um de placar do meio de campo, Arthur Caike e Jarro Pedroso, contra. Bruno José descontou para o Xavante. Depois de três jogos em casa, o Cruzeiro voltou a vencer pela segunda divisão.

O resultado tirou o Cruzeiro da 15ª para a 11ª posição, com 34 pontos, enquanto o Brasil caiu para 14º, com 33 pontos. O “elevador” na tabela de classificação já faz a equipe mineira pensar em sonhar novamente com o G4, além de abrir 10 pontos para o Z4, consolidando a reação proposta por Felipão, de primeiro se livrar do rebaixamento, para depois pensar em acesso.

Foi uma noite de bom futebol do time azul, que foi coroada pelo grande gol de Sóbis, que está dando o tom do ataque cruzeirense, antes inoperante, para bem articulado e sempre criando perigo para os rivais.

Sal Grosso antes do jogo. Cruzeiro sai vencedor no primeiro tempo

A Raposa começou em ritmo acelerado contra o Brasil de Pelotas. Antes dos 15 minutos do primeiro tempo, já havia feito 2 a 0. Antes do duelo, pessoas ligadas ao clube jogaram sal grosso para “afastar” as energias ruins do time, que não estava vencendo jogos em casa. Na etapa inicial deu certo.

Desconcentração e gol do Brasil de Pelotas

Os 2 a 0 marcados rapidamente tiraram a concentração do Cruzeiro, que caiu de produção e permitiu que o Brasil entrasse no jogo, marcando seu gol com Bruno José, em falha de posicionamento da defesa celeste.

Pênalti em Arthur Caike, “Tio” Sóbis alivia para o Cruzeiro

No fim do primeiro tempo, a Raposa conseguiu um pênalti, cometido em cima de Arthur Caike. Rafael Sóbis, que anotou seu terceiro gol em quatro jogos, ajudou o time a voltar com o placar mais seguro para a etapa final.

Posse de bola para evitar novo “apagão” do Cruzeiro

A Raposa optou por ficar mais tempo com a bola, sem se arriscar muito, criando “barreiras” contra os avanços Brasil de Pelotas.

Golaço do meio de campo. Rafael Sóbis faz gol de placar no Mineirão!

O atacante recebeu no meio de campo, olhou e viu o goleiro do Brasil adiantado. Ele girou e encobriu Rafael Martins. Um golaço. Antes da linha do meio de campo. Coroando uma atuação muito boa do Cruzeiro e o desempenho individual. O atacante é a melhor contratação da Raposa em 2020.

Gols, assistência e bom futebol

Rafael Sóbis deu qualidade e equilíbrio ao ataque da Raposa. Desde que chegou, marcou quatro gols em quatro jogos. Diante do Brasil-RS, marcou duas vezes e ainda deu passe para o gol que abriu o placar no Mineirão.

Com os “pés no chão”, sonho de G4 volta

A goleada sobre o Brasil de Pelotas foi importante para o Cruzeiro voltar a emendar uma boa sequência de resultados. Mas, acima de tudo abrir uma distância boa do Z4(10 pontos) e poder voltar a sonhar com o G4 e, como consequência, o acesso. Todavia, tudo isso será importante se mantiver o foco e não pensar que as coisas virão naturalmente.

Próximos jogos

O Cruzeiro volta a campo na terça-feira, 8 de novembro, contra o CRB, fora de casa, no Rei Pelé, em Maceió. O Brasil de Pelotas encara o Náutico, na quinta-feira, 10 de dezembro, às 21h30, no Estádio dos Aflitos, em Recife.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 4 X 1 BRASIL-RS

Data-Horário: 5 de dezembro, às 21h

Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior(PR)

Assistentes: Rafael Trombeta e Luciano Roggenbaum(Ambos do PR)

Cartões amarelos: Alex Ruan(BRA), Willian Pottker(CRU), Airton(CRU), Cacá(CRU)

Cartões vermelhos:–

Gols: Arthur Caike, aos 10’-1ºT(1-0), Jarro(contra), aos 13’-1ºT(2-0), Bruno José, aos 27’-1ºT(2-1), Rafael Sóbis, aos 47’-1ºT(3-1), Rafael Sóbis, aos 28’-2ºT(4-1)

Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Filipe Machado(Jadson, aos 34’-2ºT), Adriano(Cacá, aos 43’-2ºT) e Jadsom (Régis, aos 40’-2ºT); Arthur Caike, Airton(Wellinton, aos 34’-2ºT) e Rafael Sobis(Marcelo Moreno, aos 33’-2ºT). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Brasil-RS: Rafael Martins, Rodrigo Pereira, Leandro Camilo, Héverton e Alex Ruan(Bruno Santos, aos 16’-2ºT); Sousa, Pablo(Wellington Simião, aos 34’-2ºT) e Matheus Oliveira(Felipe Albuquerque, aos 45’-2ºT); Matheusinho (Bruno Matías, aos 16’-2ºT), Jarro Pedroso(Luiz Henrique, aos 34’-2ºT) e Bruno José. Técnico: Cláudio Tencati