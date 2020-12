Com gol mais rápido da história do Italiano, Milan vence o Sassuolo

O Milan viajou para a Emília-Romanha e venceu o Sassuolo por 2 a 0 para seguir na liderança do Campeonato Italiano. A partida contou com o gol mais rápido da história do Calcio com Rafael Leão inaugurando o marcador com menos de sete segundos após jogada ensaiada na saída de bola. O placar foi construído na primeira etapa e o time de Pioli controlou o jogo na segunda etapa.

AVASSALADOR

Em menos de sete segundos, o Milan abriu o placar com Rafael Leão em jogada ensaiada após a saída de bola. Foi o gol mais rápido da história do Campeonato Italiano. Aos oito minutos, o atacante português fez ótima jogada individual pela direita, encontrou Calhanoglu que finalizou para ampliar o marcador, mas o tento foi anulado pelo VAR.

TENTOU

Após o susto, o Sassuolo tentou sair mais para o jogo e conseguiu o primeiro chute ao gol com Berardi de fora da área, mas sem perigo. Aos 25 minutos, Theo Hernandez fez bela jogada individual pelo lado esquerdo, encontrou Saelemaekers e o meia fez 2 a 0 no placar. Os mandantes insistiram novamente com o camisa 25 após receber passe de Rogério e finalizar para corte de Romagnoli e com Traoré quase marcando gol com chute colocado de fora da área, mas pela linha de fundo.

LÁ E CÁ

Com grande posse de bola e mais ações no setor ofensivo, o Sassuolo tentou pressionar. Em um dos lances mais perigosos, Bourabia finalizou de fora da área para defesa em dois tempos do goleiro. A resposta veio com Hauge recebendo na esquerda, cortando para o meio e obrigando Consigli a realizar grande intervenção. Aos 44, Berardi diminuiu o placar em cobrança de falta, mas era muito tarde para reverter o placar.