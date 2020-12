Com gol nos minutos finais, CRB vence Avaí fora de casa e se afasta do Z4

Nesta terça-feira, Avaí e CRB se enfrentaram na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela abertura da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol marcado nos minutos finais, a equipe do técnico Roberto Fernandes saiu com a vitória pelo placar de 1 a 0.

Com o resultado, o Leão da Ilha fica com 44 pontos conquistados na nona colocação e vê o sonho do acesso à Série A ficar mais complicado. O Galo, por sua vez, aparece na 13ª posição com 40 pontos, cinco a mais que o Náutico, primeiro time da zona do rebaixamento.

O único gol da partida saiu aos 41 minutos do segundo tempo. Em jogada ensaiada na cobrança de escanteio, a bola foi cruzada na área, Gum cabeceou em direção à marca do pênalti e Lucão do Break apareceu para finalizar e garantir o triunfo alvirrubro.

Agora, ambas as equipes voltam a campo apenas depois da virada do ano. No dia 8 de janeiro, sexta-feira, às 16h (de Brasília, o Avaí visita o Brasil de Pelotas no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). Mais tarde, às 19h15, o CRB recebe o Confiança no Rei Pelé, em Maceió (AL).