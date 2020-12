Com golaços, Arsenal supera Chelsea e encerra sequência ruim no Inglês

Neste sábado, o Arsenal recebeu o Chelsea em um grande clássico londrino pelo Campeonato Inglês. A má fase dos donos da casa parece que não entrou em campo, pois venceram com propriedade por 3 a 1, colocando fim em uma sequência ruim na competição.

No início da primeira etapa, os Gunners impuseram uma intensidade bem grande e quase que o brasileiro Gabriel Martinelli abriu o placar. Contudo, os visitantes começaram a ficar mais com a bola e passaram a atacar mais, porém não conseguiam produzir chances importantes.

Quando o jogo indicava mais para um gol dos Blues, o Arsenal sofreu um pênalti, e Lacazette converteu para os anfitriões aos 30 minutos. A vantagem no placar animou a equipe de Arteta, que seguiu na ofensiva. Parecia que os anfitriões iriam para o intervalo com 1 a 0, mas Xhaka acertou um belo chute de falta e ampliou o marcador.

Na volta para o segundo tempo, os donos da casa não aliviaram e seguiam tentando anular as tentativas do adversário, sem abrir mão de pressionar na frente. Logo aos 10 minutos, Saka encobriu o goleiro Mendy, fazendo um golaço e o terceiro da equipe. O Chelsea continuou tentando o gol de honra e conseguiu, já na parte final, com Abraham. Os Blues quase chegaram, de pênalti, ao segundo, porém Leno defendeu a cobrança de Jorginho

Com o resultado, os Gunners encerram a sequência de sete rodadas sem vencer na Premier League e ensaiam uma recuperação na competição, ocupando, de momento, a 14ª colocação. Já a equipe de Lampard desce para a sexta posição e pode cair ainda mais dependendo do decorrer da rodada.

Confira outros resultados deste sábado:

Aston Villa 3 x 0 Crystal Palace

Fulham 0 x 0 Southampton