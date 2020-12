Com gols de Casemiro e Benzema, Real Madrid vence o Granada e segue na cola do Atlético de Madrid

Hala, Madrid. Na última rodada antes do Natal, o Real Madrid recebeu o Granada no Campeonato Espanhol e os atuais campeões conquistaram mais três pontos. Com gols de Casemiro e Benzema, os Merengues venceram por 2 a 0 e chegaram aos 32 pontos na tabela.

PRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADO

Os 45 minutos iniciais foram com chances para as duas equipes no Estádio Alfredo Di Stéfano. Com menos de um minuto, o Granada quase abriu o placar. Em resposta, o Real Madrid assustou o gol de Rui Silva com Benzema e Rodrygo. O brasileiro, que foi titular, deixou o campo ainda no primeiro tempo por lesão.

NA PRESSÃO

A etapa final começou com muita pressão da equipe de Zidane, que não deu espaços para o Granada respirar. Após muito tentar, o brasileiro Casemiro abriu o placar aos 12 minutos. Asensio recebeu de Mendy na esquerda, cruzou na medida e o volante cabeceou para balançar as redes.

FECHANDO A CONTA

Nos minutos finais, o Granada ainda tentou ensaiar uma pressão, mas quem balançou as redes foi o atacante Karim Benzema. O camisa 9 recebeu passe de Isco, limpou a marcação e bateu de canhota sem dar chances para o goleiro Rui Silva.

SEQUÊNCIA

O Campeonato Espanhol terá uma pausa neste fim de semana por conta do Natal e o torneio volta no meio da próxima semana. O Real Madrid visitará o Elche, na quarta-feira (30), às 17h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 13h (de Brasília), o Granada recebe o Valencia.