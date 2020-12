Com Jojo campeã de A Fazenda 12, cinco realities de 2020 foram vencidos por negros · .

Com a consagração de Jojo Todynho em A Fazenda 12 na madrugada desta sexta-feira (18), cinco realities brasileiros de 2020 foram vencidos por pessoas negras. Além da competição da Record, o BBB20, o The Voice Kids, o The Voice Brasil e o The Circle Brasil também saíram com negros campeões.

Em uma final ao lado de Biel, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro, Jojo conquistou 52% dos mais de 1 bilhão de votos e foi escolhida a campeã da edição. Enquanto isso, na Globo, a mais recente temporada do The Voice Brasil foi encerrada com a vitória de Victor Alves.

A funkeira e o cantor treinado por Iza fecham um ano que começou com a vitória de Marina Gregory no The Circle Brasil, reality da Netflix apresentado por Giovanna Ewbank, em março.

Em abril, Thelma Assis foi a eleita pelo público para faturar o prêmio de 1,5 milhão do Big Brother Brasil 20, cuja temporada foi composta pela primeira vez por anônimos e famosos. A médica desbancou a cantora e atriz Manu Gavassi e a blogueira Rafa Kalimann em uma final inédita –realizada no começo da pandemia da Covid-19 no Brasil.

Em outubro, após vários meses de paralisação e o desafio de retomar o The Voice Kids com um novo formato e diversos protocolos de segurança, o adolescente Kauê Penna ganhou a competição musical.

Além da pandemia do novo coronavírus, o ano de 2020 foi um ano marcado pela explosão do movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam), que ganhou ainda mais força e expressão na luta antirracista após a morte de Gerge Floyd (1973-2020), um negro covardemente assassinado por policiais brancos nos Estados Unidos, em maio.

Após diversos anos em que só pessoas brancas saíam vencedoras de programas avaliados pelo público, os cinco realities brasileiros se tornaram um possível retrato dos novos tempos: “Pretos no topo!”, como disse Babu Santana após Jojo Todynho se tornar a mais nova milionária do Brasil.