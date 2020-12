Com Jojo e Biel na roça, A Fazenda 12 cresce no Ibope e vence a Globo · .

Com uma roça que reuniu Jojo Todynho e Biel, dois dos favoritos da temporada, A Fazenda 12 marcou 16,1 pontos na Grande São Paulo na quinta-feira (3). Essa foi a melhor média do reality em uma noite de eliminação em cinco semanas. Com o resultado, o programa ainda derrotou a Globo, que anotou 15,5 no confronto.

Das 22h47 à 0h17, faixa em que A Fazenda 12 foi exibida, The Voice Brasil e Que História É Essa, Porchat? foram as atrações que disputaram audiência com a Record no horário.

O desafio musical da Globo vinha de uma sequência de quatro derrotas para o reality apresentado por Marcos Mion, mas ontem começou antes das 23h, voltou a ficar à frente na média geral e ganhou de 16,5 a 16,0. Na sequência, a atração de entrevistas de Fábio Porchat perdeu de 9,6 a 11,2.

A 12ª roça de A Fazenda terminou com a eliminação de Jakelyne Oliveira; Jojo e Biel foram salvos pelo público e aparecem como líderes de preferência dos telespectadores para a final, marcada para 17 de dezembro. Com mais de 896 milhões de votos, essa foi a berlinda com o maior número de participações em toda a história do programa.

Veja abaixo as audiências de Globo, Record e SBT em 3 de dezembro:

Média do dia (7h/0h): 15,4 Bom Dia São Paulo 8,2 Bom Dia Brasil 7,9 Mais Você 6,7 Encontro com Fátima Bernardes 7,1 SP1 10,7 Globo Esporte 11,1 Jornal Hoje 11,6 Sessão da Tarde: O Que de Verdade Importa 12,9 Laços de Família 18,5 Malhação 17,4 Flor do Caribe 19,5 SP2 21,6 Haja Coração 24,8 Jornal Nacional 29,3 A Força do Querer 30,3 The Voice Brasil 16,5 Que História É Essa, Porchat? 9,6 Jornal da Globo 7,9 Conversa Com Bial 5,8 Corujão: Busca Implacável 2 4,7 Hora 1 5,0 Média do dia (7h/0h): 7,0 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,9 Balanço Geral Manhã (rede) 2,4 Balanço Geral Manhã (local) 4,0 Fala Brasil 4,5 Hoje em Dia 4,4 JR 24H (Manhã) 4,9 Balanço Geral 7,7 Escrava Mãe 4,8 JR 24H (Tarde 1) 4,1 Cidade Alerta 6,7 JR 24H (Tarde 2) 5,0 Jornal da Record 8,8 Amor Sem Igual 9,6 Jesus 7,8 A Fazenda 12 16,1 JR 24H (Madrugada) 9,2 Inteligência e Fé 2,6 Igreja Universal do Reino de Deus 1,5 Escola do Amor 1,3 Igreja Universal do Reino de Deus 1,0

Média do dia (7h/0h): 5,5 Primeiro Impacto 3,9 Bom Dia & Cia 5,8 Triturando 4,6 Casos de Família 4,5 Triunfo do Amor 5,9 Quando me Apaixono 7,2 SBT Brasil 6,1 Roda a Roda 8,0 Cupom Premiado Baú 7,8 Chiquititas 6,8 Programa do Ratinho 5,4 A Praça É Nossa 5,5 The Noite 4,1 Operação Mesquita 2,8 Triturando (reapresentação) 2,7 SBT Brasil (reapresentação) 2,7 Primeiro Impacto 2,8

Fonte: Emissoras