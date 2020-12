Com lesão grave de Piqué, Barcelona mira Felipe, do Atlético de Madrid

O Barcelona recebeu a péssima notícia de que o zagueiro Gerard Piqué pode ficar fora dos gramados por até seis meses por conta de lesões nos ligamentos do joelho. Com isso, os catalães colocaram no radar o nome do brasileiro Felipe, que atua pelo rival Atlético de Madrid, como um possível substituto.

O zagueiro de 31 anos não vem sendo muito aproveitado pelo técnico Simeone, mas estava presente nas últimas convocações da Seleção Brasileira para suprir desfalques por conta da covid-19.

Porém, segundo informação do site espanhol AS, o Atlético de Madrid não tem o desejo de se desfazer do jogador, visto que será uma temporada longa e com a possibilidade de várias baixas ao longo do caminho.

Felipe chegou ao Atlético de Madrid na temporada passada, vindo do Porto. Ele até estava atuando bastante e sendo um dos titulares do esquema de Simeone. Entretanto, depois da parada do futebol por conta da pandemia de coronavírus, o brasileiro perdeu espaço e viu Savic, Giménez e Mario Hermoso passarem à sua frente na prioridade pela posição.