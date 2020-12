Com Lewandowski em 1º e Neymar no top 10, jornal divulga ranking final dos 100 melhores do mundo

Na véspera de Natal, O jornal inglês “The Guardian” divulgou o ranking final dos 100 melhores jogadores de 2020. Vencedor do prêmio The Best da Fifa, Robert Lewandowski repetiu a dose e foi eleito novamente o melhor jogador do mundo no ano, seguido por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

E as semelhanças não param por aí. Assim como no The Best, Neymar também figurou na nona posição no ranking do diário britânico, atrás da surpresa Haaland, do Borussia Dortmund, que ficou em sexto.

Confira os 10 melhores do mundo segundo o “The Guardian”:

1. Robert Lewandowski (Bayern)

2. Lionel Messi (Barcelona)

3. Cristiano Ronaldo (Juventus)

4. Kevin De Bruyne (Manchester City)

5. Sadio Mané (Liverpool)

6. Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

7. Kylian Mbappé (PSG)

8. Mohamed Salah (Liverpool)

9. Neymar Jr (PSG)

10. Virgil Van Dijk (Liverpool)

Para realizar a eleição, o jornal pediu a 241 profissionais ligados ao futebol a fazer uma lista do 1º ao 40º melhor jogador. O primeiro ganhou 40 pontos, o segundo 39 e assim sucessivamente. Para minimizar a influência de nomes aleatórios, a pontuação mais alta concedida a um jogador foi descartada.