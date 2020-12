Com Mayke e Rony, Palmeiras se reapresenta de olho na Copa do Brasil; Veron tem lesão na coxa

O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, e já iniciou a preparação para a decisão contra o América-MG, pela semifinal da Copa do Brasil. O jogo acontece na quarta-feira, às 21h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A ida, no Allianz Parque, terminou em 1 a 1.

Gabrien Veron em ação contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão Cesar Greco| S.E. Palmeiras

O lateral Mayke, recuperado de um edema na coxa esquerda, e o atacante Rony, poupado diante do Red Bull Bragantino, participaram normalmente das atividades e estarão à disposição de Abel Ferreira.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Já o atacante Gabriel Veron teve diagnosticada uma lesão na coxa direita após exames do clube e já iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance.

Os titulares da vitória do domingo fizeram trabalhos regenerativos, enquanto os reservas e os atletas que entraram no decorrer do confronto realizaram treino tático e de finalização.

O Palmeiras encerra a preparação na tarde desta terça-feira, às 16h, e no mesmo dia embarca rumo à capital mineira.